لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

في لندن، تتزايد الانتقادات لسيارات الدفع الرباعي، حيث أطلقت مجموعة ناشطة حملة توعية تهدف إلى تسليط الضوء على آثارها البيئية والاجتماعية السلبية.

ووفقًا لمتحدث باسم المجموعة الناشطة: "تُعَد سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكبير من أكثر السيارات التي تشكل تحديا للبيئة والمجتمع".

وتوضح التقارير أن نسبة كبيرة من أصحاب هذه السيارات تتعامل بطرق غير مسئولة، ما يؤدي إلى تلوث الهواء وتعطيل حركة المرور.

ويعبر الناشطون عن قلقهم إزاء التزايد الكبير في شراء سيارات الدفع الرباعي، حيث إنها تمثل نسبة كبيرة من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة.

ويرجع الخبراء هذا التزايد إلى تفضيل المستهلكين لمزايا السلامة والراحة التي تقدمها هذه السيارات.

ومع ذلك، تُعد هذه الاتجاهات ضارة بالبيئة والصحة العامة، وفقًا لتحليلات الخبراء.

وتفيد الدراسات بأن استخدام سيارات الدفع الرباعي يسهم في زيادة انبعاثات الغازات الضارة وتفاقم تغير المناخ.

وتعكس السلطات البريطانية هذا القلق، حيث يُفترض أنها ستفرض رسومًا أعلى على مركبات الدفع الرباعي في بعض المناطق.

وتهدف هذه الرسوم إلى تشجيع المستهلكين على استخدام وسائل النقل البديلة وتقليل تلوث الهواء.

على صعيد آخر، تستعد المجموعة الناشطة لإجراء مقابلات مع مشترين لسيارات الدفع الرباعي بهدف فهم دوافع شرائهم وتوجيه جهود التوعية بشكل أفضل.

استجابة الصناعة والسلطات المحلية

رداً على هذه التطورات، تعمل الصناعة على تطوير سيارات صديقة للبيئة وأقل ضرراً على المدى البعيد.

كما تسعى السلطات المحلية إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية وتقنين استخدام السيارات ذات الانبعاثات العالية.

ولفهم الصورة بشكل أكبر، يهدف الباحثون إلى إجراء دراسات معمقة لفهم عادات الاستخدام والتفضيلات لدى مالكي السيارات، وكذلك لتقديم حلول مبتكرة تشجع على استخدام وسائل النقل البديلة وتعزز الوعي بالبيئة والصحة العامة.

مع تزايد الضغط لتبني سلوك مستدام، يبدو أن المستقبل يتجه نحو استخدام سيارات أقل تأثيراً على البيئة والمجتمع.