الصومال تشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة انتخاب رئيس جديد للمفوضية

شاركت الصومال في الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا لمناقشة انتخاب رئيس جديد ومكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي المزمع إجراؤها في شهر فبراير من العام المقبل 2025.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية ان سفير مقديشيو لدى الاتحاد الأفريقي السفير عبد الله محمد ورفا، شارك في الاجتماع للنظر في التقرير المتعلق بالتحضير للانتخابات.

وناقش "ورفا" ترشيح الصومال لرئاسة الاتحاد الأفريقي في انتخابات 2025، مؤكدا على الالتزام بمشاركة المرأة ووضع خطط عمل شاملة لحل الأزمات.

وتترشح الصومالية فوزية حاجي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي يتم انتخابها لمدة أربع سنوات، مع خيار إعادة الانتخاب.