عرض سعودي ضخم لـ رافينيا جناح نادي برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن نادي برشلونة الإسباني تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي لضم الجناح رافينيا، لاعب الفريق.

ووفقًا للتقرير، فإن برشلونة استلم عرضًا الأسبوع الماضي بقيمة 80 مليون يورو لضم رافينيا في الموسم المقبل.

وحتى الآن، لم يرد برشلونة على العرض السعودي نظرًا لوجود الفريق في منتصف فترة مهمة من الموسم.

وتلقى رافينيا عروضًا من الدوري السعودي قبل بداية الموسم، ولكن برشلونة رفض رحيله.

يحتاج برشلونة إلى التخلص من بعض اللاعبين بعد نهاية الموسم لضبط موارده المالية والامتثال لشروط اللعب المالي النظيف.

من جانبه، فإن رافينيا ما زال متمسكًا بالبقاء في برشلونة، حيث كان يحلم باللعب في صفوف الفريق منذ نعومة أظفاره.