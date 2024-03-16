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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

توقعت إصابته قبل شهرين .. مفاجأة ليلى عبد اللطيف بشأن أحمد رفعت

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

أثارت توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، حالة جدلية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد عودة نشر فيديو لها ربطه رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع اللاعب أحمد رفعت والذي ما زال يرقد داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بالإسكندرية بعد توقف قلبه ساعة ونصف الساعة.

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن أحمد رفعت  

وأثار أحمد رفعت حالة من الرعب بين زملائه بعدما توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، استدعت نقله إلي المستشفي بعدما توقف قلبه ساعة ونصف،  لم يستجب خلالها للصدمات الكهربائية، إلى أن عاد تنفسه بعدها بشكل بطيء، ولكنه لا يزال حالياً في العناية المركزة بمستشفى زمزم بالإسكندرية.

وصادف أن توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، خلال الشهور الماضية، إصابة لاعب كرة قدم شهير، وسوف تثير إصابته حالة من الجدل، وهو ما تحقق مع  أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر.

ليلى عبد اللطيف تتوقع وفاة أحمد رفعت 

حلّت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الإعلامي نيشان على قناة «الجديد»، لتفجر سلسلة من التوقعات المثيرة، من بينها إصابة لاعب رياضي بأزمة صحية طارئة في أثناء تواجده بالملعب: «لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة، ترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب، تؤدي إلى وفاته».

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