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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد  الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة، أكدت على الثوابت المصرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وهي ثوابت راسخة التزمت بها مصر على مدار التاريخ، وعززها الرئيس السيسي، الذي أكد أن مصر لم ولن تحيد عن تلك الثوابت أبدًا لدعم ونصرة أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، ان ما قامت به مصر تجاه القضية الفلسطينية وتحركاتها الدبلوماسية والإنسانية، تعد مسؤولية تاريخية، وقد عكست تصريحات الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق، منوهًا ببعد نظر القيادة السياسية عندما حذرت من اتساع رقعة الصراع، وتدهور الوضع الإنساني، بسبب الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق أشقائنا الفلسطينيين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة وقاطعة فيما يخص تقديم المساعدات لأهالي غزة، ففي حين التزمت مصر بفتح معبر رفح وعدم إغلاقه نهائيًا من جانبها، أقدمت من جانب آخر على المشاركة في مبادرة الإنزال الجوي لإيصال المساعدات لأهالي غزة، لافتًا إلى أن مصر وهي تمد يدها للأشقاء بأطنان المساعدات، أكدت أنها غير كافية، وهي بذلك تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وشدد النائب مدحت الكمار، على ضرورة أن يعي ويدرك  المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية خطورة تحذيرات الرئيس السيسي فيما يخص اجتياح رفح بريًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهدد المنطقة بأكملها ويعمق من الصراع المحتدم حاليًا.

القضية الفلسطينية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب مدحت الكمار الرئيس السيسي

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