الخارجية: مصر تقدر وترحب بكل جهد لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة، أعربت فيه عن ترحيبها وتقديرها بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيانها "رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري".

وأضاف السفير أبو زيد، أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.