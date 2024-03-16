العشائر الفلسطينية ترحب بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة

رحبت العشائر الفلسطينية، بتكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت العشائر في بيان، إن “هذا التكليف جاء في الوقت المناسب، ومن صلب أولويات الشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية العليا، واستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه الأوقات العصيبة، خاصة في قطاع غزة”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت دعمها المطلق للحكومة الفلسطينية الجديدة الـ19، التي ستعمل على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف، متمنية لها النجاح في القيام بمهامها وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مواجهة التحديات المقبلة.