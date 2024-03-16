وكيل صحة الشيوخ: مساعدات التحالف الوطني لقطاع غزة تكشف دوره المحلي والإقليمي

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. قائلا: إن مصر بإعلان تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، استطاعت أن تؤسس ذراعا قويا لنهوض بالعمل الأهلي والمدني بشكل لم يكن متصورا من قبل.

ونوه د.حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالجهود الضخمة التي يبذلها التحالف الوطني على صعيد تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية لقطاع غزة. ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكشف د. خضير ان التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع ضمن حوالي 80 % من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة ومنها، 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه ، و 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية ، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، بما يؤكد على الدعم التام للشعب الفلسطيني من جانب مصر ونصرة قضيته.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ، أن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لكن التحالف اثبت القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على المستوى المحلي والإقليمي، وتنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة السيسي، بجدارة واستحقاق دون أن يكون ذلك خصما من أداء التحالف الوطني في الداخل لتحقيق أهدافه بشكل عام، حيث يخدم ملايين الأسر المصرية واستطاع الوصول لها.



واختتم د. خضير، ان الجهد الهائل الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي في غزة يبلور بشكل واضح إصرار مصر على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.