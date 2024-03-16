"بناء جيل".. وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بالبحيرة

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة؛ ختام فعاليات المؤتمر الوطني للنشء، بالمحافظة تحت شعار “بناء جيل “الذى يهدف إلى بناء الوعي ورفع ثقافة النشء، وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتولي القيادة، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وتُنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.



انطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، أعقب ذلك فيديوهات توضيحية لمراحل المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة البحيرة، وتوصيات المؤتمر، بالإضافة إلي مجموعة من البرامج والأنشطة والمشروعات والفعاليات الشبابية والرياضية التي تُنفذ بالمحافظة، وكذلك عرض توضيحي من الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وفيديو حول المشروع القومي كابيتانو مصر.

ويستهدف المؤتمر تأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن استراتيجية الدولة لبناء الانسان.

ونوه الدكتور أشرف صبحي بالتزام وزارة الشباب والرياضة، بتنمية النشء، ومشاركتهم الفعالة، وتأهيلهم، وتدريبهم، حتى يكونوا نواة ومستقبل مصر القادم، مضيفًا وزير الشباب، إلى قيام الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأممية، لتفعيل دور الشباب وتمكينهم في جميع مجالات الحياة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفكرة تنفيذ النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء، الذي يهدف إلى تكوين مجموعات قادة المجتمع المصري من النشء بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية، وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النشء “تثقيف الأقران”.

وأشار "صبحي" إلي أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تستهدف بناء جيل من الشباب والنشء ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج تقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان وبث روح الولاء والانتماء، بجانب بناء قدرات الشباب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية، لافتًا إلي إن جهود رفع الوعي تستهدف دعم وتكاتف كافة المؤسسات

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي بذلتها الكيانات الشبابية، وتحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورها في خدمة الشباب المصري.

من جانبها توجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي جهوده في قطاع الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة ومختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع عن سعادتها بتواجدها في المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار بناء جيل، متوجهة بالشكر للأسرة المصرية لدعمهم أبناءها في ممارسة الرياضة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وهو ظهر جلياً بتخريج أبطال علي مستوي الجمهورية، وتحدثت عن المشروع القومي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والتي عانت منها كثيراً المحافظة.

كما أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحيرة عن شكرهم للقيادة السياسية والقيادات التنفيذية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ علي جهودهما المستمرة والتعاون المثمر مع النواب من أجل خدمة المواطنين.

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