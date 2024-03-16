2000 دولار مكافأة تسليم مختل للشرطة البريطانية.. دمر 6 سيارات و3 منازل

خلال الساعات الـ24 الماضية، شهد حي في دُرم (دورهام) سلسلة من أعمال التخريب التي أسفرت عن تضرر 6 سيارات وثلاثة منازل على طول الشارع الرئيسي الشرقي.

كشفت لقطات أمنية صادمة عن الجاني وهو يقترب بحذر من السيارات المتوقفة، متبوعًا بتكسير النوافذ والزجاج بوحشية.

أعرب «إيكو رايت» أحد سكان الحي، عن صدمته قائلاً: "سمعنا أصواتاً عالية ومزعجة.. كان من الصعب تخيل أن جيراننا سيتعرضون لنفس الهجمات."

ويُظهر الفيديو المختل المشتبه به وهو يسير في الشارع بشكل عشوائي، ويستخدم الطوب لتحطيم نوافذ السيارات بدون رحمة.

ولم يقتصر التدمير على المركبات فقط، بل وتجاوز إلى المنازل، حيث وجد رايت حجر عالق في نافذة منزله.

وأضاف رايت: "تخريب سيارتك أمر سيء بحد ذاته، لكن العثور على نافذة منزلك محطمة يثير القلق أكثر."

لا يزال دافع الجاني وراء هذه الهجمات غير معروف حتى الآن.

مكافأة لإيجاد الفاعل

وتعرض الشرطة لمكافأة قدرها 2000 دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الفاعل.