ارتطمت رأسه بالأرض.. مصرع شخص أثناء ركوبه ميكروباص بالدقهلية

لقى شخص مصرعه اثر سقوطه أرضا وارتطام رأسه بالأرض اثناء محاولته استقلال ميكروباص بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة، يفيد بوصول شخص لمستشفى الطوارئ الجامعي يدعي "أيمن عبد العزيز ، 56 عاما، فني كهرباء بميناء دمياط، ومقيم قرية شها جثة هامدة ".

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص والتحرى تبين ان المتوفي كان يحاول استقلال ميكروباص أثناء سيره بمنطقة الهابي لاند لكنه سقط أرضا وارتطمت رأسه بالأرض مما أدى إلى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .