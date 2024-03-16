مقتل شخص وإصابة 5 أخرين في إطلاق نار بأمريكا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل حانة فى مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ووفقًا لشبكة "إيه بى سي" الأمريكية، وقع الحادث عقب الساعة الواحدة صباح اليوم بالتوقيت المحلى للولايات المتحدة الأمريكية عندما كان ضباط من قسم شرطة مدينة إنديانابوليس يعملون في المنطقة وسمعوا إطلاق نار داخل أحد المتاجر

وقالت الشرطة في بيان "عندما وصل الضباط، عثروا على خمسة ضحايا من البالغين مصابين بجروح تتوافق مع جروح ناجمة عن طلقات نارية".

وأوضحت أن الفرق الطبية نقلت المصابين إلى المستشفيات فى المنطقة من أجل تلقى العلاج.

ولفتت إلى أن أحد الضحايا توفي بعد وصوله من قبل الطواقم الطبية، بينما تمكن ضحية آخر من نقل نفسه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إطلاق النار عليه.