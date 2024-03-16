رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولو النادي الأهلي نجحوا في تجديد عقد اللاعب طاهر محمد طاهر، الذي يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وسيتم تفعيل العقد الجديد لطاهر محمد طاهر في بداية الموسم القادم، وسيستمر لمدة 3 سنوات، وذلك بناءً على طلب من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

وتمت مفاوضة طاهر محمد طاهر مباشرة بعد طلب من أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

وعلم صدي البلد، أنه تم تحديد راتب لطاهر محمد طاهر وفقًا للفئة الثانية، حيث سيحصل على 9 ملايين جنيه كراتب في الموسم الواحد، مع زيادة إلى 11 مليون جنيه في الموسم الثالث والأخير.

يذكر أن طاهر محمد طاهر انضم إلى النادي الأهلي قبل 3 سنوات قادمًا من نادي المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه.