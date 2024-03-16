الزمالك يستعد لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية بطريقة خاصة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة وأنه المران الأول للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وبعدها خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية الخاصة، قبل خوض تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.