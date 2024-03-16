مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت لمواجهة ستراسبورج بالدوري الفرنسي

يتواجد مصطفى محمد على رأس هجوم فريقه نانت في مواجهتهم أمام ستراسبورج في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي.

وسيواجه نادي نانت نظيره ستراسبورج في مباراة هامة ضمن الدوري الفرنسي، حيث يسعى مصطفى محمد وزملاؤه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقد عاد مصطفى محمد لتشكيلة الفريق الأساسية بعدما جلس على دكة البدلاء في المباراة السابقة ضد مارسيليا، وشارك في الشوط الثاني.

تشكيلة نانت المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

الدفاع: إيراي كوميرت، جان شارل كاستيليتو، كيلفن أميان، ناثان زيزي

الوسط: تينو كادوير، موسى سيسوكو، بيدرو شيريفيا

الهجوم: مولي، مصطفى محمد، موسيس سيمون

وخلال هذا الموسم، شارك مصطفى محمد في 21 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق.

يحتل نادي نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 25 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه من خلال تحقيق الانتصار في هذه المباراة.