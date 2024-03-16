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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إشادة برلمانية باستقبال البنوك ومكاتب الصرافة للراغبين في تحويل الدولار إلى جنيه.. ونواب: القرارات الاقتصادية أفسدت دعاوى مغرضة ضد الوطن

مجلس النواب
مجلس النواب

الحكومة تنجح فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى 


"عربية النواب" تثمن نجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للمستوردين


برلماني: توافر السيولة الدولارية أفسد مخططات مغرضة ضد الوطن

 

أشاد عدد من النواب باستقبال البنوك ومكاتب الصرافة الكثيرين من أجل تحويل الدولار إلى جنيه، خلال الأيام الماضية، وأكدوا أن القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة كانت تتردد على المنصات الخارجية وتبث الفتنة.

فى البداية أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى وذلك بعد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزي، وفى توحيد سعر الصرف، مؤكداً أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن "أباظة" فى بيان له اتفاقه التام مع تأكيد "أبو الفتوح"، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف موجهاً التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج على وطنيتهم ودعمهم التام لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريون عن العملة للبنك واستطعنا توفيرها للمستوردين معتبراً هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة فى تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ المصرية.

وقال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن استقبال البنوك ومكاتب الصرافة الكثيرين من أجل تحويل الدولار إلى جنيه، خلال الأيام الماضية، والقرارات والتحركات الاقتصادية الأخيرة، تؤكد أن الدولة المصرية استطاعت السيطرة تماما على الأزمة الاقتصادية بقرارات ضخمة وغير مسبوقة بتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له ، إلى تواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والنتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، أسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة ثانية بقوة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، وانحسار السوق السوداء، والإفراج عن بضائع بما قيمته 3 مليارات دولار من الجمارك، يؤكد ان الدولة استعادت زمام السيطرة، والسيولة النقدية الدولارية الضخمة التي توفرت كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة استطاعت أن تسد احتياجات اقتصادية طارئة وملحة.

واختتم النائب يسري المغازي: أن القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة كانت تتردد على المنصات الخارجية وتبث الفتنة، موضحا: الأمور عادت لطبيعتها مرة ثانية والاقتصاد على طريق التعافي.

الدولار البنوك القرارات الاقتصادية النواب مكاتب الصرافة

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