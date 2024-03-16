مفتي الجمهورية يكشف لـ"صدى البلد" أبرز الفتاوى الخاصة بأهل غزة في رمضان

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (في ظل الأوضاع الصعبة لأهل غزة.. ما هي أبرز الفتاوى المتعلقة بهم أثناء الصيام في رمضان من ناحية الصيام والصلاة وأداء العبادات؟

قال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا شك أن أهل غزة يمرون بظروف عصيبة وقد جاء الشرع الشريف بالتيسير على العباد في الصيام وكافة العبادات.

وتابع المفتي: وقد شرع الله سبحانه وتعالى لذوي الأعذار الشرعية المعتبرة الفطر في رمضان كمن كان مريضًا مثلًا حتى يزول المرض وعليه أن يقضي هذه الأيام عند زوال السبب.

وكذلك الصلاة والتي هي فريضة عظيمة فرضها الله علينا يجب أداءها وعدم التفريط فيها، أما صلوات التطوع والنافلة فالإنسان مخير بحسب ظروفه في أداءها وهو مثاب عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خير الأعمال أدومها وإن قل".