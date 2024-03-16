كانت صفقة طاهر محمد طاهر المنتقل من نادي المقاولون العرب إلى النادي الأهلي، الصفقة الأكثر اهتمامًا وتفاؤلًا من جانب جماهير الأهلي التي وجدت في طاهر ضالتها بعد غضب شديد خلال ذلك الوقت .. فلماذا ؟

طاهر البديل الجاهز لرمضان صبحي

جاءت صفقة طاهر محمد طاهر في وقت صبّت جماهير الأهلي فيه غضبها على نجمها السابق رمضان صبحي الذي غادر الأهلي واختار الانضمام إلى نادي بيراميدز لاعتبارات مالية.

وفي هذا التوقيت أعلن الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ونجم المنتخب الأولمبي والذي كان من أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال هذه الفترة.

وصاحب دخول طاهر للنادي الأهلي تفاؤلًا واهتمامًا كبيرًا باللاعب الذي انتظرت منه الجماهير فعل كل شيء لكنه لم يصل لرغبات الجماهير وما ظنته فيه.

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي

ولعب طاهر محمد طاهر مع الأهلي 135 مباراة، سجل بها 15 هدفا، وصنع: 13 هدفا، وحاز فيها مع الأهلي 11 لقبًا.

طاهر يوقع للأهلي 3 سنوات

وقبل نهاية الموسم المقبل وانتهاء عقد طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي، كشف تقارير أن مسؤولي الأهلي توافقوا مع طاهر على التوقيع 3 سنوات إضافية.

ومن المقرر أن يتم تفعيل العقد الجديد لطاهر محمد طاهر في بداية الموسم القادم، وسيستمر 3 سنوات.

وتمت مفاوضة طاهر محمد طاهر مباشرة بعد طلب من أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

كم يتقاضى طاهر محمد طاهر ؟

وكشفت التقارير أن طاهر محمد طاهر سيحصل على 9 ملايين جنيه كراتب في الموسم الواحد، مع زيادة إلى 11 مليون جنيه في الموسم الثالث والأخير.

3 أسباب أبقت على طاهر في الأهلي

ولعل التجديد لـ طاهر محمد طاهر لا يروق للكثيرين من جماهير الأهلي لكن أول أسباب التجديد لـ اللاعب طلب من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر الذي يرغب في بقاء اللاعب.

وثاني الأسباب إجادة طاهر لـ اللعب في الجهة اليمنى واليسرى على الجناح وهي ميزة لا يملكها في الفريق سوى حسين الشحات.

ولعل ثالث الأسباب التي منحت طاهر تواجدًا مع الأهلي 3 سنوات إضافية العلاقة الطيبة التي تجمعه بجميع زملائه في غرفة الملابس فضلًا عن خبرته في إخراج زملائه من الضغوط ورفع الروح المعنوية لديهم إضافة إلى سنّه التي لم تزل صغيرة وقابلة للتطور مع مارسيل كولر، مع تمتعه بمزايا بدنية عالية يمكن البناء عليها.