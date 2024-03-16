البحرية الهندية تعلن استسلام جميع القراصنة الخاطفين لسفينة تجارية وإجلاء طاقمها

نجحت السفينة الحربية التابعة للبحرية الهندية ، اليوم السبت، في إجبار جميع القراصنة الصوماليين الـ 35 الذين اختطفوا سفينة في بحر العرب على الاستسلام، وضمنت الإجلاء الآمن لأفراد الطاقم البالغ عددهم 17.



وفي وقت سابق من اليوم، اعترضت البحرية الهندية سفينة الشحن المختطفة إم في روين وطلبت من القراصنة الصوماليين الذين كانوا على متنها الاستسلام، حسبما ذكر متحدث باسم البحرية الهندية.

وقال مسؤولون بالبحرية إن القوات الخاصة التابعة للبحرية الهندية، قوة الكوماندوز البحرية المعروفة أيضًا باسم ماركوس، صعدت على متن السفينة.



وقامت البحرية الهندية باعتراض سفينة القراصنة على بعد حوالي 1400 ميل بحري (2600 كيلومتر) من الساحل الهندي وأجبرت سفينة القراصنة على التوقف من خلال إجراءات معايرة تم تعزيزها بواسطة وطائرات الدوريات البحرية

وجاء في بيان للبحرية الهندية أنه تم إسقاط طائرات براهار من الجو بواسطة طائرات سي-17.