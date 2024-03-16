بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قدم موقع صدى البلد، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، بث مباشر لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر.

وفد آلاف المصلين اليوم السبت، إلى رحاب الجامع الأزهر في الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد ملؤوا ساحات الجامع، وجاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم وقارات العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر.

وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏