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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ميس الجبل جنوب البلاد.

وفي ذات السياق، أوردت قناة الميادين بأن نيرانا مباشرة أطلقت من لبنان طالت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في محيط مستوطنة مارغليوت بإصبع الجليل.

وقصف حزب الله اللبناني موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابةً مباشرة.‏

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق انه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.

و بالأمس؛ قصف حزب الله اللبناني موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

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