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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

حريق استوديو الاهرام
حريق استوديو الاهرام

توقعت خبيرة الأبراج رحاب منيعم، حدوث حريق استوديو الأهرام، والذي كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وقالت منيعم، في منشور لها: "القمر في برج الثور لمدة يومين ونصف وهيكون مقترن بالمشتري وأورانوس وزوايا سعيدة مع زحل والشمس وتربيع المريخ، النهارده بيكون الطاقة لطيفة وفيها هدوء، وتحديدا من مساء اليوم ولحد بكره، والنهاردة يوم مناسب للعناية بالشعر وقصه (بكره لأ)".

وأضافت "القمر هيقترن بالمشتري كوكب السعد والوفرة ودي زاوية سعيدة للدعاء وللصدقات ويوم مناسب للبيع والشرا، وتحديدا الأراضي والعقارات ويوم جيد لشراء الدهب وللصلح بين المتخاصمين، ناس كتير ممكن يجيلها هدايا أو تحويلات مالية أو تتلقي اتصالات أو رسايل مفاجئة من ناس متكلمتش معاها من فترة وللبعض أخبار كان منتظرها من فترة".

خبيرة أبراج تتوقع حريق استوديو الاهرام 

وفي نهاية المنشور الخاص بها، حذرت قائلة: "بيزيد نشاط الحرائق أو تسريب الغاز وارد نسمع عن حريق في أحد أماكن التجمعات أو المطاعم أو أماكن تقديم خدمات عامة، ربنا يحفظ الجميع".

حريق استوديو الأهرام
 

وفي الساعات الأولى من اليوم السبت، استطاعت الحماية المدنية السيطرة على الحريق واحتواء حريق خاتم المرسلين، بعد ما يصل لـ 4 ساعات عاشها الأهالي في خوف ورعب، بعدما تم إخلاء المنازل والتي وصلت لـ7 منازل حول الحريق وظل الأهالي في الشوارع، وبدأ رجال الحماية المدنية، عمليات التبريد منعا لاشتعال النيران مرة أخرى.

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معلومات عن استوديو الأهرام
 أبرز معلومات عن استوديو الأهرام بمحافظة الجيزة، كالآتي:

-استوديو الأهرام تم إنشاؤه عام 1944 على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس، أي عمره يصل لـ80 عاما، وخاصةً خلال الحرب العالمية الثانية.

- مساحة استوديو الأهرام تبلغ 27 ألف متر مربع، و3 بلاتوهات وصالة عرض وصالة دوبلاج، ومعمل التحميض والطبع.

أول عمل فني في استوديو الأهرام

أما عن أول عمل فني في استوديو الأهرام، فهو فيلم “عنتر وعبلة” عام 1945، وبعدها فيلم “عروسة للإيجار”، عام 1946، ومن بعدها “بابا أمين” و"صراع في الميناء" و"باب الحديد" و"ابن النيل".

كما شهد استوديو الأهرام، تصوير أفلام الفنان إسماعيل ياسين ومن ضمنها “ابن حميدو”، و"إسماعيل ياسين للبيع"، و"العتبة الخضراء".

أما عن الأعمال الدرامية، فمن ضمنها مسلسل “أرابيسك” و"حديث الصباح والمساء" و"حضرة المتهم أبي"، لتكون النهاية في ذا العام على مسسل "المعلم" بعدما تم تصوير آخر مشهد فيه والتهم الحريق المكان بأكمله.

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