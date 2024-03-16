عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على سبع مراحل .. الهند تقر موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة

صدى البلد

قالت هيئة الانتخابات في الهند، اليوم السبت، إنها ستنتخب برلمانا جديدا على سبع مراحل في الفترة بين 19 أبريل وأوائل يونيو، فيما يرقى إلى أكبر انتخابات في العالم حيث يحق لنحو مليار شخص التصويت.


وتضع الانتخابات رئيس الوزراء القوي ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة لفترتين، وحلفائه الإقليميين في مواجهة تحالف متشاحن يضم عشرين حزبا معارضا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز مريح لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.

وقال راجيف كومار، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في الهند، للصحفيين: 'إننا نخاطبكم في لحظة ثمينة، عندما نستعد كأمة لتكرار تعهدنا بالديمقراطية الانتخابية، عندما يعبر الهنود معًا عن إرادتهم مرة أخرى'. 

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من مراحل التصويت السبع ستجرى في الأول من يونيو، على أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو.

استطلاعات الرأي الانتخابية الديمقراطية الانتخابات المرحلة الأخيرة بهاراتيا جانات بهاراتيا جاناتا حزب بهاراتيا جاناتا حزب بهاراتيا هيئة الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

موضوعات متعلقة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

البحرية الهندية تعلن استسلام جميع القراصنة الخاطفين لسفينة تجارية وإجلاء طاقمها

ميدفيديف: المتظاهرون في مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الروسية مجرد «خونة»

مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء السكان من رفح بعد موافقة بنيامين

نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية

مصرع 14 شخصا وإصابة 46 في هجوم روسي على أوديسا الأوكرانية

بينهم 4 أطفال .. غرق 20 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل التركية

الكرملين: الهجمات الأوكرانية على بيلجورود تهدف لزعزعة الاستقرار

ترشيحاتنا

السر في الـ 40% | انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بأسعار مخفضة.. منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بكلية زراعة عين شمس

حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

بمشاركة مصطفى محمد | نانت يخسر بثلاثية على يد ستراسبورج بالدوري الفرنسي

شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ