على سبع مراحل .. الهند تقر موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة

قالت هيئة الانتخابات في الهند، اليوم السبت، إنها ستنتخب برلمانا جديدا على سبع مراحل في الفترة بين 19 أبريل وأوائل يونيو، فيما يرقى إلى أكبر انتخابات في العالم حيث يحق لنحو مليار شخص التصويت.



وتضع الانتخابات رئيس الوزراء القوي ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة لفترتين، وحلفائه الإقليميين في مواجهة تحالف متشاحن يضم عشرين حزبا معارضا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز مريح لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.

وقال راجيف كومار، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في الهند، للصحفيين: 'إننا نخاطبكم في لحظة ثمينة، عندما نستعد كأمة لتكرار تعهدنا بالديمقراطية الانتخابية، عندما يعبر الهنود معًا عن إرادتهم مرة أخرى'.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من مراحل التصويت السبع ستجرى في الأول من يونيو، على أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو.