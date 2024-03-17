سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات نيابة العمرانية مفاجآت واسرار 10 ساعات في حريق ستوديو الأهرام الذي اندلع فجر السبت والتهم محتويات بلاتوه الحارة الشعبية بالكامل.

وتبين أن الكهرباء كانت مفصولة في البلاتوه الذي اندلعت به النيران بعد انتهاء طاقم مسلسل المعلم من التصوير وانصرافهم.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن طاقم العمل في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان انصرفوا جميعا قبل اندلاع الحريق بحوالي ٣٠ دقيقة، وما تردد عن تسبب مشهد تمثيلي وتفجير سيارة في إطار أحداث المسلسل في نشوب الحريق لم يثبت من التحقيقات حتى الآن، خاصة أنه إذا حدث انفجار وتطاير منه كتل نارية كانت اشتعلت في وقتها، والمعمل الجنائي هو المخول الوحيد بتحديد السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول نقطة بداية الحريق ونهايته والسبب وراء نشوبه وتقديمه في أسرع وقت.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق استوديو الأهرام وكيفية بدايته وامتداده للعقارات المطلة عليه ما سبب تلك الخسائر.

وأفادت التحريات بأن النيران بدأت من داخل بلاتوه الحارة الشعبية في ستوديو الأهرام والتي تعد تراث تاريخي في تصوير عدد ضخم من المسلسلات على مدار عشرات السنين.

وأضافت التحريات أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة جدا بسبب الديكورات الخشبية في الحارة والأثاث والأقمشة، إضافة إلى تيار الهواء الذي تقلها بسرعة كبيرة لكافة الطوابق.

وعن كيفية امتداد النيران للعقارات المجاورة لاستوديو الاهرام أشارت التحريات إلى تطاير شرر من النيران المشتعلة في البلاتوه الى وحدات التكييف المعلقة خارج العقارات والتهمتها بالكامل، وبالتالي امتدت منها لداخل العقارات، وساهمت سرعة قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة في منع حدوث انفجارات ضخمة وتفاقم الأمر إلى كارثة ضخمة.

وأضافت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، أن بلاتوه الحارة الشعبية يقع على مساحة شاسعة تصل لآلاف الأمتار، حيث أن ستوديو الأهرام تبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة أو أكثر والنيران التهمت ديكور الحارة الشعبية بالكامل وتحول لكتلة من الرماد حيث تفحم بالكامل.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و وزراء القوة العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والثقافة موقع حريق ستوديو الأهرام بعد الحريق الذي التهمه فجر السبت.

ووصل إلى مقر الحريق مدبولي والوزراء الأربعة ومحافظ الجيزة لمتابعة آخر عمليات الإطفاء وفحص الخسائر التي لحقت بالاستوديو والأهالي المتضررين.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق ستوديو الاهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية.

وتبين من التحقيقات ان الحريق نشب الساعة الواحدة صباحا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة وأسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات اساسها الأخشاب والفون والأقمشة مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وأضافت تحقيقات نيابة العمرانية، أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم فردي شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الاطفاء ما أدى لاصابتهما بكسور وخلع في الكتف ونقلا إلى مستشفى الشرطة، إضافة إلى 8 مصابين من المواطنين اصيبوا باختصار وخرجوا جميعا من المستشفى بعد اسعافهم بالاسعافات اللازمة.

وذكرت التحقيقات أن خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم باخذ عينات من اللوكيشن المحترق ل بيان الاسباب الحقيقية ومازال عملهم مستمرا حتى تلك اللحظة.

وأسفرت التحقيقات عن احتراق 10 عقارات مطلة على استوديو الاهرام بعدما امتدت النيران لهم فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع اقوالهم، كما قررت استدعاء مسؤولي ستوديو الاهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

وكشفت التحريات الاولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الارض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب والاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

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