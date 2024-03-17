اللجنة البارالمبية تتابع آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال

وصل عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، إلى شرم الشيخ من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وحرص عماد رمضان على تفقد فندق الإقامة والصالة التي تشهد خوض المنافسات واطمأن على جاهزية كل شيء قبل انطلاق البطولة وقبل وصول وفود البعثات المشاركة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن اليوم الأحد، موعد بدء وصول البعثات المشاركة في البطولة، وسيصلون تباعًا حتى موعد انطلاق الحدث العالمي.

يشارك في البطولة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.