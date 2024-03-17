نشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورة للنجم الدولي محمد صلاح برفقة والد لويس دياز، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق مجدي عبد الغني علي الصورة قائلا : بالأحضان.. سعادة بالغة لوالد لويس دياز بعد مقابلة صلاح والحصول على توقيعه على قميص ليفربول .

وكان قد كشف الناقد الرياضي محمد يحيى كواليس وتفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت محمد صلاح بوزير الشباب والرياضة، قائلا: محمد صلاح كان يعاني من إصابة واضحة.

وأضاف محمد يحيى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح لم يشارك في إي مباراة منذ إصابته، ولكنه شارك بالأمس مع فريق ليفربول لمدة 90 لأول مرة من إصابته.

وتابع: وزير الشباب والرياضة تواصل مع محمد صلاح منذ فترة، واللاعب أكد له أنه لم يتعافى بعد من الإصابة بشكل كامل.

وأوضح أن الاتصال شمل الحديث عن تفاصيل انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الحالي، متابعا: صلاح أكد عدم قدرته على التواجد مع المنتخب خلال تلك البطولة الودية.