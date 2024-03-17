بعد الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج.. كيف تستفيد من المبادرة؟

وفرت وزارة المالية أملاً جديدًا للمصريين المقيمين بالخارج، حيث أطلقت مبادرة ملهمة لتسهيل استيراد السيارات.

أزاحت الوزارة الستار عن الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة، مما يسهل للمواطنين الحصول على سياراتهم بكل يسر وسهولة.

ومن خلال تقديم 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، تؤكد الوزارة التزامها بتقديم الدعم المستمر والاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين في الخارج.

كيف تستفيد من مبادرة استيراد السيارات من الخارج؟

- تم تعزيز التواصل المباشر مع الراغبين في الاستفادة من مبادرة السيارات، مع وجود "15460" خط ساخن دولي للرد الفوري على أي استفسارات.

- لجنة دائمة بالمنافذ تعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتخصيص مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات.

- تم تخصيص رقم موبايل وواتس آب لتلقي أسئلة المستفيدين من مبادرات السيارات على الرقم: 01142335222.