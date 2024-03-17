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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نسرين طافش تتألق بإطلالة مختلفةً في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نسرين خلال الصور بإطلالة صباحية وجذابه بالوك مختلف مرتديه عبايه واعتمدت مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.


 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين طافش فيلم أخى فوق الشجرة كريم عبد العزيز مسار إجباري نادى الرجال السرى

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