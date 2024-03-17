18 قرارًا نهائيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل رسمية الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك لوقف أي جدل مثار على السوشيال ميديا بهذا الشأن .
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القرارات النهائية المعلنة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 :
- لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التعليم
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 .
- تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن في 20 يوليو 2024
- تعتبر ايام 8 و 9 يونيو 2024 أيامًا تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024
- منح الطلاب إجازة أسبوعًا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي
- سيتسلم الطالب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 كتيب المفاهيم وذلك مع بداية كل امتحان على أن يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان
- ستركز امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة التي تقيس نواتج التعلم الأساسية
- ستكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط
- %85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.
- تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.
- %40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.
- %30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.
- يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
- تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.
- ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 … اعرف تفاصيله النهائية
الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء
إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا
الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل
الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين
- الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية
- الاربعاء 12 يونيو 2024 : التربية الوطنية
-اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024
-السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الاولى)
- الاثنين 24 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الثانية)
- الأربعاء 26 يونيو : اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى )
- السبت 29 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية)
-الاثنين 1 يوليو 2024 : الجغرافيا (الورقة الاولى)
- الاربعاء 3 يوليو 2024 : الجغرافيا ( الورقة الثانية)
- السبت 6 يوليو 2024 : الفلسفة - المنطق
- الاثنين 8 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) - اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)
- الاربعاء 10 يوليو 2024 : علم النفس - علم الاجتماع
- السبت 13 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الاولى)
- الاثنين 15 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الثانية)
-الاربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد
- السبت 20 يوليو 2024 : الاحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين
- الاثنين 10 يونيو : التربية الدينية - التربية الوطنية
- اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو
- السبت 22 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم اللغة العربية
-الاربعاء 26 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية
- السبت 29 يونيو : مقاييس المفاهيم الكيمياء
- الاربعاء 3 يوليو : مقاييس المفاهيم الفيزياء
- السبت 6 يوليو : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية
- الاربعاء 10 يوليو : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية
- السبت 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية
-الاثنين 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)
- الاربعاء 17 يوليو : مقاييس المفاهيم الاحياء + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة
- السبت 20 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)