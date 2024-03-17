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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

18 قرارًا نهائيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل رسمية الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك لوقف أي جدل مثار على السوشيال ميديا بهذا الشأن .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القرارات النهائية المعلنة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 :

  • لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التعليم
  •  تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 .
  • تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن في 20 يوليو 2024
  • تعتبر ايام 8 و 9 يونيو 2024 أيامًا تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 
  • منح الطلاب إجازة أسبوعًا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي
  • سيتسلم الطالب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 كتيب المفاهيم وذلك مع بداية كل امتحان على أن يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان
  • ستركز امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة التي تقيس نواتج التعلم الأساسية
  • ستكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط
  • %85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.
  • تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.
  • %40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.
  • %30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.
  • يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
  • تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.
  • يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.
  • ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله . 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 … اعرف تفاصيله النهائية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

- الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية


- الاربعاء 12 يونيو 2024 : التربية الوطنية


-اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024 


-السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الاولى)


- الاثنين 24 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الثانية)


- الأربعاء 26 يونيو : اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى )


- السبت 29 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية)


-الاثنين 1 يوليو 2024 : الجغرافيا (الورقة الاولى)


- الاربعاء 3 يوليو 2024 : الجغرافيا ( الورقة الثانية)


- السبت 6 يوليو 2024 : الفلسفة - المنطق


- الاثنين 8 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) - اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)


- الاربعاء 10 يوليو 2024 : علم النفس - علم الاجتماع


- السبت 13 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الاولى)


- الاثنين 15 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الثانية)


-الاربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد


- السبت 20 يوليو 2024 : الاحصاء


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

- الاثنين 10 يونيو : التربية الدينية - التربية الوطنية

- اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو

- السبت 22 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم اللغة العربية

-الاربعاء 26 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية

- السبت 29 يونيو : مقاييس المفاهيم الكيمياء

- الاربعاء 3 يوليو : مقاييس المفاهيم الفيزياء

- السبت 6 يوليو : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية

- الاربعاء 10 يوليو : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية

- السبت 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية

-الاثنين 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

- الاربعاء 17 يوليو : مقاييس المفاهيم الاحياء + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة

- السبت 20 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

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