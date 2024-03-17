وكالة النقل الروسية ترفع قيود الحركة عن 3 مطارات بموسكو

أفادت وكالة النقل الروسية برفع القيود عن حركة الملاحة الجوية في 3 مطارات بمحيط موسكو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة موسكو في الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت موسكو اليوم.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة واسعة من الهجمات التي صدتها روسيا، والتي تضمنت تحييد 35 طائرة بدون طيار أوكرانية عبر ثماني مناطق مختلفة.

ووصفت وزارة الدفاع هذه الحوادث بأنها محاولات من قبل "نظام كييف" لتنفيذ "هجمات إرهابية" باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات التي تستهدف منشآت مختلفة داخل الاتحاد الروسي.