عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة النقل الروسية ترفع قيود الحركة عن 3 مطارات بموسكو

موسكو
موسكو

أفادت وكالة النقل الروسية برفع القيود عن حركة الملاحة الجوية في 3 مطارات بمحيط موسكو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة موسكو في الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت موسكو اليوم.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة واسعة من الهجمات التي صدتها روسيا، والتي تضمنت تحييد 35 طائرة بدون طيار أوكرانية عبر ثماني مناطق مختلفة.

ووصفت وزارة الدفاع هذه الحوادث بأنها محاولات من قبل "نظام كييف" لتنفيذ "هجمات إرهابية" باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات التي تستهدف منشآت مختلفة داخل الاتحاد الروسي.

 

استخدام طائرات بدون طيار الاتحاد الروسي الدفاع الروسي الملاحة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

موضوعات متعلقة

حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. والعدد يقترب من 32 ألف شهيد

تقييد حركة الملاحة الجوية في 3 مطارات بموسكو

16 سهما بالسوق السعودية تقفز بأكثر من 50%

جيش الاحتلال يضرب مواقع لحزب الله في منطقة الخيام

هيومان رايتس واتش تطالب بمعاقبة الاحتلال على تجويع الفلسطينيين

حصيلة ليلة ضخمة.. روسيا تحبط هجوم 35 مسيرة و12 صاروخا أوكرانيا

انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي داخل الكونجرس الأمريكي.. وإدارة بايدن تدرس الرد

بعد عامين من الحرب.. الاقتصاد الروسي يثبت قدرته على الصمود| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي: سندفع ثمن الأسرى ولن نوافق على وقف الحرب

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

سموتريتش يطالب بعدم التسامح مع أمريكا بسبب عقوبتها على المستوطنين

روسيا ترد على دعوة ماكرون لوقف إطلاق النار بأوكرانيا خلال أولمبياد 2024

السفارة الروسية بمصر تفتح أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية |تفاصيل الاقتراع

فتاوى الصائمين| هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب مع وضع المكياج في رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ