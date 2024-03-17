وزير الدفاع الروسي يوجه بتركيب وسائل إضافية لمواجهة المسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الوزير سيرجي شويجو، أجرى زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية ومركز قيادة أسطول البحر الأسود، موجهًا بتركيب وسائل إضافية للدفاع ضد الطائرات دون طيار على السفن.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها، أن ضباط قيادة الأسطول وضباط الأركان قدموا له تقريراً عن الوضع الحالي وأعمال العدو وأداء وحدات الأسطول للمهام القتالية في منطقة مسؤوليتها.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع الروسي استمع في إطار زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، إلى تقارير من قيادة الأسطول وضباط الأركان حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال الجيش الأوكراني وتنفيذ المهام القتالية من قبل الوحدات البحرية في منطقة مسؤوليتها".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، كلف الوزير بمهمة إجراء تدريب مستمر مع الأفراد في النهار والليل على حد سواء لصد الهجمات الإرهابية للعدو، وكذلك تحسين قدرة السفن على حماية البنية التحتية في منطقة مسؤولية الأسطول".

ونقلت الوزارة عن شويجو قوله: "من الضروري إجراء تدريب كل يوم مع الأفراد. التدريب على صد الهجمات الجوية وهجمات القوارب غير المأهولة، وإجراء التدريب ليلًا ونهارًا حتى تكون جميع أطقمنا جاهزة".