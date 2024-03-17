عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يوجه بتركيب وسائل إضافية لمواجهة المسيرات

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الوزير سيرجي شويجو، أجرى زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية ومركز قيادة أسطول البحر الأسود، موجهًا بتركيب وسائل إضافية للدفاع ضد الطائرات دون طيار على السفن.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها، أن ضباط قيادة الأسطول وضباط الأركان قدموا له تقريراً عن الوضع الحالي وأعمال العدو وأداء وحدات الأسطول للمهام القتالية في منطقة مسؤوليتها.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع الروسي استمع في إطار زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، إلى تقارير من قيادة الأسطول وضباط الأركان حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال الجيش الأوكراني وتنفيذ المهام القتالية من قبل الوحدات البحرية في منطقة مسؤوليتها".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، كلف الوزير بمهمة إجراء تدريب مستمر مع الأفراد في النهار والليل على حد سواء لصد الهجمات الإرهابية للعدو، وكذلك تحسين قدرة السفن على حماية البنية التحتية في منطقة مسؤولية الأسطول".

ونقلت الوزارة عن شويجو قوله: "من الضروري إجراء تدريب كل يوم مع الأفراد. التدريب على صد الهجمات الجوية وهجمات القوارب غير المأهولة، وإجراء التدريب ليلًا ونهارًا حتى تكون جميع أطقمنا جاهزة".

وزارة الدفاع الروسية شويجو سيرجي شويجو المنطقة العسكرية الجنوبية مركز قيادة أسطول البحر الأسود وزير الدفاع الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي: سندفع ثمن الأسرى ولن نوافق على وقف الحرب

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

سموتريتش يطالب بعدم التسامح مع أمريكا بسبب عقوبتها على المستوطنين

روسيا ترد على دعوة ماكرون لوقف إطلاق النار بأوكرانيا خلال أولمبياد 2024

السفارة الروسية بمصر تفتح أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية |تفاصيل الاقتراع

فتاوى الصائمين| هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب مع وضع المكياج في رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ