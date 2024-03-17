طبيب الأهلي يؤكد إصابة مهاجم فريق الناشئين بالرباط الصليبي

تلقى جمهور النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة خبراً حزيناً بتأكيد إصابة أحد أبرز لاعبي الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

أعلن الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب فريق الناشئين بالنادي الأهلي، عن إصابة محمد عبد الفتاح تاحا مهاجم فريق الناشئين بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بعد الفحوصات الطبية التي أجريت له.

من المقرر أن يُجري تاحا فحصًا طبيًا جديدًا اليوم الأحد لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتدخل الجراحي، بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

تعرض تاحا للإصابة أثناء مشاركته مع ناشئي الأهلي لمواليد 2007 في مباراة ضد بيراميدز في بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

كان تاحا قد توج بلقب هداف بطولة الجمهورية في المواسم السابقة، ويتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا.