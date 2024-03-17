فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حول الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، حيث تصدر خلال الآونة الأخيرة ترند السوشيال ميديا، وذلك بعد دخوله في غيبوبة وأزمة قلبية مفاجئة بالملعب.

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وكانت آخر مستجدات حالة اللاعب أحمد رفعت في المستشفى بعد تقرير الأطباء، هي أنه تعرض لأزمة قلبية بسبب شرب كمية كبيرة من القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب، ما أدى لدخول اللاعب في هذه الأزمة وتوقف عضلة القلب بشكل كامل.

وأوضحت التقرير الطبية أن حالة أحمد رفعت حرجة ولم تستقر حتى الآن في ظل خضوعه للعديد من الأجهزة، سواء أجهزة التنفس الصناعي أو أجهزة إنعاش القلب، إضافة إلى خطورة الحركة على حالته الصحية.

ويتم إعطاء اللاعب منوما في الوقت الحالي لمحاولته إخراج الأنبوب الموجود بالقصبة الهوائية بالرئة، والتي تم تركيبها لحصوله على تنفس طبيعي من الرئة.

كما سيخضع اللاعب لغسيل كلى خلال الساعات الـ24 القادمة لتستعيد الكلى وظائفها، وتحدد استجابة الكلى مدى استقرار حالة أحمد بشكل كبير.

وقد رفض الأطباء خضوع أحمد لأشعة الرنين المغناطيسي في الوقت الحالي لعدم المخاطرة بالحركة، ولحين استقرار حالته بعد ثلاثة أو أربعة أيام من اليوم.

أما عن درجة وعي أحمد رفعت، فهي 5 من 15 حتى الآن ويمنع تماما زيارته في الوقت الحالي.