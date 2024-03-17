صحف الإمارات اليوم.. تمويل أوروبي بمليارات اليورو إلى مصر.. ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر الانتخابات.. و شولتس في زيارة ثانية لإسرائيل

تمويل بالمليارات .. الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز العلاقات مع مصر

شولتس يلتقي نتانياهو في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب

ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر في انتخابات نوفمبر المقبل

رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا على جبهات متعددة

لأسباب أمنية.. مطارات في موسكو تفرض قيوداً على الرحلات

زلزال قوي يضرب فوكوشيما اليابانية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في الشأن المصري، نقلت صحيفة "البيان" أنه من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل ما يزيد قليلا على خمسة أشهر.

يركز اللقاء على الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يعتزم شولتس التحذير بشكل عاجل ضده، كما سيدعو إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية.

كما نقلت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حذر من "حمام دم"، إذا خسر في نوفمبر المقبل، أثناء حملته الانتخابية لصالح مرشح مجلس الشيوخ، بيرني مورينو، في ولاية "أوهايو".

وأشاد ترامب، الذي كان يتحدث، في مطار تعصف به الرياح خارج "دايتون"، أمس السبت، بمرشحه الذي اختاره في السباق ووصفه بأنه "بطل أمريكا الأول".

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فذكرت أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال إن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أن هاليفي، أكد خلال قيامه بجولة تفقدية لرجال شرطة الحدود في الضفة الغربية، أن "أي حدث أو واقعة على إحدى الجبهات قد تؤثر على مناطق أخرى ويثير رد فعل في تلك المناطق".

فيما قالت صحيفة "الخليج"، إن هيئة مراقبة الطيران الحكومية الروسية ذكرت في بيان أن مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي في موسكو فرضت قيوداً على الرحلات الجوية الأحد، لأسباب أمنية.

أما صحيفة "الاتحاد" فذكرت أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 4ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.