عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. تمويل أوروبي بمليارات اليورو إلى مصر.. ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر الانتخابات.. و شولتس في زيارة ثانية لإسرائيل

صحف الإمارات
صحف الإمارات

تمويل بالمليارات .. الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز العلاقات مع مصر
شولتس يلتقي نتانياهو في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب
ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر في انتخابات نوفمبر المقبل
رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا على جبهات متعددة
لأسباب أمنية.. مطارات في موسكو تفرض قيوداً على الرحلات
زلزال قوي يضرب فوكوشيما اليابانية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في الشأن المصري، نقلت صحيفة "البيان" أنه من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل ما يزيد قليلا على خمسة أشهر.

يركز اللقاء على الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يعتزم شولتس التحذير بشكل عاجل ضده، كما سيدعو إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية.

كما نقلت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حذر من "حمام دم"، إذا خسر في نوفمبر المقبل، أثناء حملته الانتخابية لصالح مرشح مجلس الشيوخ، بيرني مورينو، في ولاية "أوهايو".

وأشاد ترامب، الذي كان يتحدث، في مطار تعصف به الرياح خارج "دايتون"، أمس السبت، بمرشحه الذي اختاره في السباق ووصفه بأنه "بطل أمريكا الأول".

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فذكرت أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال إن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أن هاليفي، أكد خلال قيامه بجولة تفقدية لرجال شرطة الحدود في الضفة الغربية، أن "أي حدث أو واقعة على إحدى الجبهات قد تؤثر على مناطق أخرى ويثير رد فعل في تلك المناطق".

فيما قالت صحيفة "الخليج"، إن هيئة مراقبة الطيران الحكومية الروسية ذكرت في بيان أن مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي في موسكو فرضت قيوداً على الرحلات الجوية الأحد، لأسباب أمنية.

أما صحيفة "الاتحاد" فذكرت أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 4ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. 

الصحف الإماراتية إسرائيل الاتحاد الأوروبي الزعماء الأوروبيون تمويل بمليارات من اليورو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

ترشيحاتنا

استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك.. اعرف وصل كام

فيديوهات وتسجيلات الرقابة الإدارية في قضية رشوة أسوان الكبرى.. تفاصيل

كواليس تراجع كولر عن عقاب كهربا بسبب هذا الأمر

إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تخشى على سلامة جنودها في قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 7.4 مليار يورو إلى مصر

ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث|دعّم القضية الفلسطينية وأجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ