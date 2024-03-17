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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"رمضان بالثقافة الشعبية".. في نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم احتفالا بشهر رمضان المبارك في سياق برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب بني مزار لقاء بعنوان "شهر رمضان في الثقافة الشعبية" تحدث خلاله الكاتب المسرحي إسلام فرغلي، عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، وما يحمله من طقوس روحانية ودينية تختلف باختلاف الثقافات.

وضمن الفعاليات عقد قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان "آداب الصيام" تناولت خلالها هاله حسن، الآداب المستحبة خلال شهر رمضان موضحة شروط ومفسدات الصيام.

وفي قصر ثقافة المنيا أقيمت ورشة عمل مجسمات لشخصيات رمضانية، بالإضافة إلى عمل زينة رمضان بالورق الملون ومجسم فانوس بقماش الخيامية والكرتون.

فيما أقامت كل من مكتبة ثقافة نواي وبيت ثقافة أبو جرج و بيت ثقافة صندفا ورشا خاصة بتصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال مع تلوينها بألوان مختلفة.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، أقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة" تحدثت خلالها نشوي أحمد عن أسباب التغيرات المناخية، وأثر ذلك على الكائنات الحية وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.

وشهدت مدرسة سمالوط المشتركة ورشة لتصميم كارت تهنئة بمناسبة عيد الأم، وأعد بيت ثقافة ديرمواس بمدرسة الأمل لضعاف السمع لقاء تحدثت خلاله مروة مدحت عن "فضل الأم" قامت هدى أبو الفتوح بترجمته بلغة الإشارة.

فيما نظم نادي الأدب لقاء بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور نخبة من الشعراء والمثقفين بمعهد البنين الثانوي الأزهري، بالإضافة إلى ورشة بمدرسة البنين الإبتدائية المشتركة، تضمنت تصميم لوحات معبرة عن ذلك الحدث الذي يحتفل به في 18 مارس من كل عام، للتعريف ببطولات أبناء مركزي ديرمواس وملوي خلال ثورة 1919.

فرع ثقافة المنيا الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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