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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 7.4 مليار يورو إلى مصر

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

أعلن مسئول رفيع بالمفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تمويل إجمالي لمصر قدره 7.4 مليار يورو في 2024-2027.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسئول إن الاتحاد سيقدم مساعدات تبلغ 5 مليارات يورو لمصر و1.8 مليار يورو من الاستثمارات و600 مليون يورو من المنح.

ولفت إلى أنه من بين المساعدة المالية الكلية، سيتم توفير مليار يورو من التمويل الطارئ في عام 2024.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماع قمة مع ضيوف مصر من قادة أوروبا للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في مختلف المجالات

ويعقد الرئيس السيسي اليوم لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وستناقش القمة المصرية الأوروبية الأوضاع الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن و الاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي.

المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مليار يورو الرئيس عبدالفتاح السيسي

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