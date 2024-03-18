مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين، 18 مارس 2024.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها، وهى كالتالي:

14 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل: