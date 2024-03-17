وزير دفاع إسرائيل: ملتزمون بإسقاط حماس وتفكيك بنيتها التحتية وإعادة الأسرى

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإسقاط حركة حماس وتفكيك بنيتها التحتية وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف جالانت خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين لا يُعرف مكان دفنهم: إسرائيل تبذل كل جهد وتستثمر موارد لا نهاية لها لتحديد مكان وجود جميع قتلاها وإعادتهم".

وفيما يتعلق بعودة الأسرى لدى حركة حماس، قال جالانت: المهمة لم تكتمل بعد، سنستمر ونقلب كل حجر، ولن نترك أي خيط، ولن نضيع أي فرصة من أجل عودة إلى الوطن، بأي شكل من الأشكال، عبر اتفاقيات أو عمليات عسكرية".