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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدام ليفربول ومانشستر يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم بالبطولات المختلفة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول بكأس الاتحاد الانجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الأسباني.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة:

  1. تشيلسي X ليستر سيتي - الساعة 2:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  2. مانشستر يونايتد X ليفربول «محمد صلاح» - الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباراة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة: وست هام يونايتد X أستون فيلا - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

  1. إشبيلية X سيلتا فيجو - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  2. لاس بالماس X ألميريا - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  3. فياريال X فالنسيا - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  4. رايو فاليكانو X ريال بيتيس - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
  5. أتلتيكو مدريد X برشلونة - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

  1. يوفنتوس X جنوى - الساعة 1:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
  2. هيلاس فيرونا X ميلان - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
  3. أتالانتا X فيورنتينا - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2.
  4. روما X ساسولو - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
  5. إنتر ميلان X نابولي - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

  1. فرايبورج X باير ليفركوزن - الساعة 4:30 مساءً على قناةbeIN Sports HD 5.
  2. بوروسيا دورتموند X أينتراخت فرانكفورت - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

  1. ستاد بريست X ليل - الساعة 2 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
  2. ستاد ريمس X ميتز - الساعة 4 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
  3. كليرمون فوت 63 X لوهافر - الساعة 4 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
  4. موناكو X لوريان - الساعة 4 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
  5. رين X مارسيليا - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
  6. مونبلييه X باريس سان جيرمان - الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مباريات الدوري التركي:

  1. تشايكور ريزا سبور X جازينتاب - الساعة 12:30 مساءً.
  2. هاتاي سبور X سام
الاتحاد الانجليزي أتلتيكو مدريد beIN Sports برشلونة وأتلتيكو مدريد مواعيد مباريات اليوم

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