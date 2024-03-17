رئيس إسكان الشيوخ: الدولة أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل

قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والنقل بمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية انفقت اكثر من 2 تريليون جنية على منظومة النقل وهو ما يعادل 22 % مما أنفق على كل القطاعات في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي والمزكي من اكثر من 20 نائبا ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وأضاف رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن وزارة النقل قامت بمجهودات كبيرة جدا في شتي المجات سواء التدريب أو التأهيل أو التطوير لكافة القطاعات ولكننا إذا تكلمنا في موضوع طلب المناقشة نؤكد أن الدولة المصرية تمتلك 18 ميناء تجاري على البحرين الأحمر والمتوسط وعلي مسافة أكثر من 3000 كليو متر وكل تلك الموانئ قامت الوزارة بالعمل علي تطويرها وتحديثها ورفع كفائتها وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها ، حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن وأكبر الحاويات وتم رفع كفاءة الاستقبال إلي 40 مليون حاوية وتعدي إجمالي ما تم انفاقة علي تلك المواني 125 مليار جنيه.

وأكد رئيس لجنة الاسكان على أننا نطلب من وزارة النقل تقديم الخطة المستقبلية للعمل علي رفع كفاءة الأسطول التجاري المصري ، خاصة وان لدينا 47 سفينة تعمل علي الخطوط الخارجية ومثلها تعمل علي الخطوط الداخلية.

