نائب: التطوير في الموانئ المصرية لا ينكره إلا حاقد

قال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: لا ينكر إلا حاقد أو جاهل ما تم من تطوير في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنها أخذت كما كبيرا من التطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، هي ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول.

ولفت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب.

وطالب بدمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجانب، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.