35 أسيرا مقابل 350.. صحيفة إسرائيلية تكشف حقيقة مطالب حماس المقترحة

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مصادر، أن هناك اتصالات مكثفة بين الوسطاء وكبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية وقيادة حماس من أجل سد الفجوات بين الطرفين والوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المحادثات تناولت رد حماس الذي تم تقديمه مؤخرا لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ووفقا لتقرير الصحيفة العبرية، فإن اقتراح حماس يتضمن مطالب أقل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن "المرحلة الأولى ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع (42 يوما) وإطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة وذلك مقابل إطلاق سراح 350 أسيرا فلسطينيا فقط. .

وبحسب الصحيفة، ستطلق حماس سراح خمس جنديات على الأقل مقابل إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، بما في ذلك عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد مقابل كل جندية.

بالإضافة إلى ذلك، اوضح التقرير أنه وفقا للاقتراح، سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من طريقين رئيسيين في غزة ويسمح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع وتدفق الإمدادات الإنسانية.

وبحسب التقرير، في المرحلة الثانية، سيعلن الجانبان عن وقف دائم لإطلاق النار وستطلق حماس سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد غير معروف من الأسرى الفلسطينيين الإضافيين.

أما المرحلة الثالثة فستتضمن إطلاق سراح الجثث المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، مقابل رفع الحصار والبدء بإعادة إعمار القطاع.