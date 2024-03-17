عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

35 أسيرا مقابل 350.. صحيفة إسرائيلية تكشف حقيقة مطالب حماس المقترحة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مصادر، أن هناك اتصالات مكثفة بين الوسطاء وكبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية وقيادة حماس من أجل سد الفجوات بين الطرفين والوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المحادثات تناولت رد حماس الذي تم تقديمه مؤخرا لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ووفقا لتقرير الصحيفة العبرية، فإن اقتراح حماس يتضمن مطالب أقل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن "المرحلة الأولى ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع (42 يوما) وإطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة وذلك مقابل إطلاق سراح 350 أسيرا فلسطينيا فقط. .

وبحسب الصحيفة، ستطلق حماس سراح خمس جنديات على الأقل مقابل إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، بما في ذلك عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد مقابل كل جندية.

بالإضافة إلى ذلك، اوضح التقرير أنه وفقا للاقتراح، سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من طريقين رئيسيين في غزة ويسمح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع وتدفق الإمدادات الإنسانية.

وبحسب التقرير، في المرحلة الثانية، سيعلن الجانبان عن وقف دائم لإطلاق النار وستطلق حماس سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد غير معروف من الأسرى الفلسطينيين الإضافيين.

أما المرحلة الثالثة فستتضمن إطلاق سراح الجثث المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، مقابل رفع الحصار والبدء بإعادة إعمار القطاع.

المخابرات الإسرائيلية قيادة حماس وقف لإطلاق النار في غزة اقتراح حماس مفاوضات هدنة غزة حركة حماس وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

25 دقيقة منعت التهام مول شهير بالقاهرة الجديدة بسبب هؤلاء الرجال ..فيديو

بث مباشر.. احتفالية الجامع الأزهر بالذكرى 1084 للتأسيس

السيطرة على حريق التهم أجزاء من مول بالقاهرة الجديدة | فيديو

ماذا قالت حبيبة الشماع للشاهد الوحيد فى القضية.. دفاع الفتاة يكشف الحقيقة | فيديو

ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي».. وبم اصطفى الله رمضان؟

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ