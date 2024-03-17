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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب طارق رسلان: النقل البحري قاطرة مهمة للاقتصاد الوطني

طارق رسلان ممثل
طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ

قال اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن النقل البحري يمثل أهمية كبري للاقتصاد الوطني ،وهو قاطرة مهمه للاقتصاد المصري.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة ،  الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.. بأن موقع مصر الاستراتيجي سواء في قناة السويس أو نهر النيل يتمتعان بأهمية كبري ، ومطلوب من الحكومة إزالة المعوقات وكذلك تعديل منظومة القوانين التي تحكم النقل البحري.

وشدد رسلان علي ضرورة إنشاء شركة مساهمة وطنية من البنوك والوزارات المعنية ، للعمل في هذا النشاط ،تسهيل رفع العلم المصري علي السفن مثل بنما والأردن ، إضافة زيادة سفن الصيد في الأسطول البحري المصري .

النقل البحري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحكومة المعوقات القوانين

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