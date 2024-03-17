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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمساحة 200 ألف فدان.. كامل الوزير يكشف للبرلمان تفاصيل منطقة اقتصادية جديدة

وزير النقل
وزير النقل

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنئة الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.


وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ووكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.

ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.

وزير النقل النقل جرجوب منطقة جرجوب سياحة اليخوت

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