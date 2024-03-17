نتنياهو يستدر عطف بايدن والغرب: حلفاء إسرائيل لديهم ذاكرة قصيرة.. نسوا هجوم أكتوبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ذاكرة حلفاء إسرائيل قصيرة فيما يتعلق بهجوم حماس في 7 أكتوبر، مؤكدا أن الاحتلال سيواصل هجومه على غزة، بما في ذلك على مدينة رفح، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لعدم القيام بذلك، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأضاف نتنياهو منتقدا الزعماء الغربيين: "لأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم 7 أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟».

وصرح نتنياهو بذلك في مستهل جلسة حكومته قاصدا بذلك بايدن والزعماء الغربيين.

وتابع: “بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟”.

وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يستعد " للمشكلات العملياتية" وإجلاء السكان المدنيين من رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون شخص نزحوا من أماكن أخرى في القطاع .

وقال مكتب نتنياهو في فبراير إنه أمر الجيش بوضع خطة لتدمير أربع كتائب تابعة لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

ومن المرجح أن يؤدي أي هجوم على رفح إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في جميع أنحاء غزة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه: "لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق جميع أهداف الحرب... وللقيام بذلك، سنعمل أيضا في رفح".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أنه سيجلي المدنيين من مناطق القتال، وأن الضغط الدولي المتزايد لن يمنعنا من تحقيق أهداف الحرب على ‎حماس.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها، فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب، ونحن لن نسمح بذلك”.

وأضاف نتنياهو: "لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب، وسنتحرك في رفح، والأمر سيستغرق بضعة أسابيع".