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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يفضح نتنياهو: ستخسرون الحرب ولن تعيدوا الأسرى

يائير لابيد
يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد  رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: "ندرك أنكم ستخسرون الحرب ولن تعيدوا الأسرى"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتابع  لابيد ردا على خطاب نتنياهو: "الانتخابات هي السبيل الوحيد لدعم الجيش الإسرائيلي وتجنيد اليهود المتشددين".

وأردف لابيد : بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة العلاقات مع الأمريكيين" .

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ذاكرة حلفاء إسرائيل قصيرة فيما يتعلق بهجوم حماس في 7 أكتوبر، مؤكدا على أن  الاحتلال سيواصل هجومه على غزة، بما في ذلك على مدينة رفح ، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لعدم القيام بذلك، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

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