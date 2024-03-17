زعيم المعارضة الإسرائيلية يفضح نتنياهو: ستخسرون الحرب ولن تعيدوا الأسرى

هاجم زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: "ندرك أنكم ستخسرون الحرب ولن تعيدوا الأسرى"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتابع لابيد ردا على خطاب نتنياهو: "الانتخابات هي السبيل الوحيد لدعم الجيش الإسرائيلي وتجنيد اليهود المتشددين".

وأردف لابيد : بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة العلاقات مع الأمريكيين" .

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ذاكرة حلفاء إسرائيل قصيرة فيما يتعلق بهجوم حماس في 7 أكتوبر، مؤكدا على أن الاحتلال سيواصل هجومه على غزة، بما في ذلك على مدينة رفح ، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لعدم القيام بذلك، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.