أحمد حسن يكشف مصير لاعب نادي الزمالك من مباراة فيوتشر

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حسم مصير اللاعب محمد أشرف روقا من مباراة مودرن فيوتشر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب احمد حسن: "حسم مصير روقا من مباراة مودرن فيوتشر اليوم بناء على الفحوصات الطبية التي سيخضع لها".

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض خلال مران أمس السبت.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن "روقا" تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المران.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.