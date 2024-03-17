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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: علاقاتنا مع مصر تزداد أهمية بمرور الوقت

صدى البلد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية ستزداد أهمية بمرور الوقت.

ونشرت فون دير لاين عبر حسابها على منصة “إكس” مقطع فيديو لدى استقبالها في مصر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلقت بالقول “يسعدني أن أكون في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.

وأضافت “ومع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، ستزداد أهمية علاقاتنا بمرور الوقت”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
 

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