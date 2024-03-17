السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام 

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

فترة الوصول من 5 – 17 مايو و/أو من 18 – 30 مايو و/أو من 5 - 30 مايو 2024 وذلك بالسداد : At Sight، وتقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وقالت الهيئة في بيان لها أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.

باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.