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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين برنامج تدريبي لتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بمستشفيات الدقهلية.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تدشين البرنامج التدريبى لرفع كفاءة و تأهيل الأطباء المرشحين لتولى مناصب قيادية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية  الذى تنظمه المحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى المحافظة الدقهلية على مدار ثلاثة أسابيع فى الفترة من ١٦ مارس إلى ١ إبريل ٢٠٢٤  فى إطار التعاون الدائم بين جامعة المنصورة و محافظة الدقهلية فى شتى المجالات بما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة للدولة و خدمة أبناء المحافظة  .
 وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى بناء قاعدة علمية وعملية ترتكز على الخبرات المختلفة ذات الصلة من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، و تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية و تقديم أفضل خدمة طبية  للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية .


وقال “ خاطر "أن جامعة المنصورة حريصة كل الحرص على تقديم برنامج تدريبى متخصص و متكامل على أعلى مستوى،  من خلال الإستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لتقديم برنامج تدريبى لتأهيل القيادات الشابة بالمحافظة لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة و جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، حيث يحتل ملف الصحة أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة ، و يحظى باهتمام كبير و عمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه ، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الخدمات الصحية، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.


وأشاد بالتعاون القائم بين الجامعة و المحافظة في المجال الطبي، و الذي يعكس مدى التكامل و التنسيق بين الجانبين ، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات المتاحة و برامج التدريب المتميزة التى تواكب التطورات الحديثة و التحول الرقمى للخدمات الطبية  في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.


وأوضح الدكتور أيمن مختار  أن  الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية. 


وقدم المحافظ  خالص شكره وتقديره لرئيس جامعة المنصورة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي المشاركة في تدريب أطباء مديرية الصحة بالدقهلية لتأهيلهم للقيادة، مثمنًا دور رئيس الجامعة لاختياره افضل العناصر من اعضاء هيئة التدريس لتدريب الاطباء في هذه الدورة .
وأكد علي أن هناك تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة المنصورة لدعم قاطرة الطب بالدقهلية والنهوض بمستوي الخدمة الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية وهذا لن يتحقق بدون قيادات مؤهلة ومدربة .
وأشار إلي أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية وكان من الضروري انتقاء افضل الأطباء بعد تأهيلهم وتدريبهم لتولي القيادة حتي يكون لدينا قيادة واعدة تستطيع تلبية احتياجات المرضي والمترددين علي المستشفيات .
 

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أعضاء هيئة التدريس التحول الرقمي الخدمات الصحية المقدمة الجمهورية ب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصلحة العامة للدولة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية الشئون الصحية وزارة الصحة منظومة الخدمات

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